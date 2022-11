Qatar 2022, Fifa denunciata alla Corte Europea dei diritti dell’uomo

Il Codacons ha denunciato la Fifa alla Corte Europea dei diritti dell’uomo per ciò che sta accadendo durante il Mondiale in Qatar

Non si placano le polemiche sul Mondiale in Qatar. Dopo la scelta di proibire la fascia arcobaleno One Love è arrivata anche l’azione del Codacons.

LA DENUNCIA DEL CODACONS – Il Codacons ha denunciato la Fifa, massima autorità del calcio Mondiale, alla Corte Europea dei diritti dell’uomo. Vedremo se, nelle prossime ore, arriveranno delle prese di posizione ufficiali da parte di Infantino.