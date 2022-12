Qatar 2022: le mille e una notte di Lionel Messi

Con il gol all’Australia, Lionel Messi fa il primo gol della sua carriera nella fase ad eliminazione diretta ad un mondiale alla sua millesima partita

Non sarà mai una partita come le altre per Lionel Messi, quella contro l’Australia: il numero dieci dell’Argentina raggiunge infatti tre picchi personali in questo ottavo di finale di Qatar 2022.

Il primo è il traguardo delle mille partite da professionista, costellate da 788 gol (più uno) e 338 assist. E per festeggiare si è regalato un altro obiettivo raggiunto: il primo gol (il numero 789) in una fase ad eliminazione diretta in un mondiale.

Il terzo è aver staccato Maradona. El Pibe staccato a 8 reti al mondiale con l’albiceleste: la pulce va a 9 e punta a Batistuta a 10 reti.