Qatar 2022: minacce alle famiglie dei calciatori dell’Iran

Il clima teso di Iran Stati Uniti tocca i calciatori iraniani da vicino: secondo la CNN le loro famiglie sono vittime di minacce

Il clima pesante che si respira attorno alla partita di questa sera tra Iran e Stati Uniti sembra destinato a peggiorare. L’ultimo colpo è quello della CNN, che ha riportato come le famiglie dei calciatori della Nazionale iraniana avrebbero ricevuto minacce dall’arresto alle torture, nel caso in cui i giocatori non avessero mantenuto un atteggiamento «corretto».

A questa testimonianza fa il paio quella di Ali Daei, leggenda del calcio iraniano e anche lui, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, vittima di minacce: «Negli ultimi mesi io e la mia famiglia siamo stati minacciati più volte. A hanno insegnato la libertà, l’onore e il patriottismo. Che cosa vogliono?».