Qatar 2022, multa e penalizzazione per l’Ecuador. Ma va al Mondiale

Qatar 2022, Ecuador multato e penalizzato per il caso Castillo. Ma la formazione sudamericana andrà al Mondiale

Il TAS ha confermato una multa da 100mila euro e una penalizzazione di tre punti nelle prossime qualificazioni mondiali all’Ecuador, reo di aver violato il regolamento FIFA.

La nazionale sudamericana era stata accusata di aver schierato in campo Byron Castillo, che in molti hanno evidenziato essere cileno. Il giocatore era comunque idoneo e l’Ecuador non rischia l’esclusione dal Mondiale.