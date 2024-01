Tanti auguri a Fabio Quagliarella:  il calciatore dai gol impossibili

Oggi è il compleanno di Fabio Quagliarella. Ecco il video tributo ad uno dei centravanti di Serie A più forti di sempre

Oggi compie gli anni uno dei centravanti più forti che il calcio italiano abbia mai avuto: autore di cavalcate splendide e goal tanto abbondanti quanto straordinari. Stiamo parlando ovviamente di Fabio Quagliarella.

23 presenze, 235 goal da leggenda e un calciatore stimato non soltanto per quello che ha fatto all’interno del rettangolo di gioco, ma anche per l’uomo che ha dimostrato di essere. Ecco il video tributo dell’ex attaccate di Sampdoria, Torino, Juventus, Udinese, Fiorentina e Napoli.