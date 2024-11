Quali giocatori della Serie A sono perfetti per la tua squadra EA Sports FC Ultimate Team? - Calcio News 24

Il mondo del gaming e dello sport sono sempre più uniti. In questo caso stiamo parlando della connessione tra lo sport e i videogiochi che lo emulano. Come ogni anno, gli appassionati di entrambi i settori hanno potuto mettere le proprie mani su EAFC, il titolo calcistico per console e PC, erede del famosissimo FIFA.



In realtà si tratta dello stesso gioco, sviluppato dalla stessa software house ma che, per problemi di licenza, si è ritrovato a dover cambiare nome. E anche quest’anno, malgrado alcune difficoltà nella primissima release, il titolo è riuscito a soddisfare i giocatori, grazie anche a un comparto fisico migliorato che ha reso più realistici il controllo di palla e i contrasti tra i giocatori, ma non solo.



Anche le novità alla modalità di punta del titolo, ovvero l’Ultimate Team, ha guadagnato nuove e interessanti aggiunte.

Una scommessa da fare: la difesa perfetta

Si, spesso trovare il giocatore migliore per il nostro team è un po’ come giocare al casino online, e proprio per questo vale la pena considerare attentamente quali giocatori conviene avere nel proprio team. Nella Serie A italiana, la massima divisione calcistica d’Italia, militano tantissimi giocatori interessanti dall’enorme potenziale, anche se non come negli anni d’oro passati.



Proprio nel campionato di Serie A possiamo cercare e, con un po’ di fortuna, ottenere diversi campioni per potenziare il nostro Ultimate Team. Cominciando dai portieri, ultimi baluardi difensivi della nostra squadra di EA Sport FC 24, le milanesi Inter e Milan possono vantare due estremi difensori davvero forti, Yann Sommer e Mike Maignan.



Oltre ad essere ormai due delle certezze assolute del club rossonero, questi portieri stanno facendo sempre molto bene anche vestendo la maglia della nazionale. Questi due campioni sono probabilmente le scelte migliori per il nostro team. Ci sono però anche altri nomi da tenere d’occhio nel settore dei portieri, come Ivan Provedel della Lazio, Michele Di Gregorio della Juventus e David De Gea della Fiorentina.

Per quanto riguarda la linea difensiva, soprattutto per chi ama giocare con gli esterni a tutto campo e sfruttarli anche nelle fasi offensive, le prime due scelte obbligate sono sicuramente Giovanni Di Lorenzo e Federico Dimarco, appartenenti rispettivamente al Napoli e all’Inter, e il neroazzurro è anche campione d’Italia in carica.



Entrambi sono fortissimi anche in fase offensiva e lo stanno dimostrando non solo in campionato, ma anche nelle partite con la nazionale italiana. Altre ottime scelte sono sicuramente Theo Hernandez, Alessandro Bastoni, Andrea Cambiaso, Alessandro Buongiorno e Denzel Dumfries.

Centrocampisti solidi e attaccanti in forma

Una volta consolidato il reparto difensivo è ora di capire come creare gioco a centrocampo e spingere la palla nella rete avversaria. Il campionato italiano, tramite il blocco Inter, Milan, Juventus e Napoli, offre centrocampisti di livello internazionale. Nicolò Barella si sta confermando sempre di più un centrocampista solido sia in fase offensiva che difensiva, oltre che a saper costruire cambi di gioco con una naturalezza unica dei campioni.



Sempre nel blocco Inter, che vanta uno dei migliori centrocampi nel nostro campionato, spiccano Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan. Basterebbero già questi tre nomi a fare reparto, ma sono da tenere molto in considerazione anche nomi come Rovella, Ederson, Zaniolo, Guendouzi e Fofana.

In attacco possiamo sbizzarrirci con diversi nomi: l’azzurro Retegui sta guidando la classifica marcatori della serie A e si sta dimostrando un centravanti solido in nazionale, in grado di sacrificarsi per il team. Sono molto costanti anche da inizio campionato Kean della Fiorentina e Thuram dell’Inter.

Anche se non stanno vivendo un periodo di rendimento costante, ovviamente non si possono trascurare nomi come Lautaro Martinez dell’Inter, Leao del Milan, Vlahovic della Juventus e Kvaratskhelia del Napoli. Riuscendo a fare nostri questi giocatori nell’Ultimate Team è possibile sicuramente avere tutte le carte in regola per poter giocare campionati da protagonisti assoluti.