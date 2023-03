Rabiot ha voglia di Juve: il francese tratta il rinnovo

Il futuro di Rabiot sembra dovesse essere segnato, almeno nel mercato estivo: lo United era vicinissimo al francese, poi gli infortuni in casa Juve ne hanno frenato l’uscita

Dall’ipotesi di dover andare via fino a restare e diventare l’uomo simbolo, può esserci una linea sottile. Adrien Rabiot questa linea l’ha percorsa sull’orlo salvo poi uscirne da campione nonostante le critiche ricevute in passato. Ora il francese ha voglia di restare e potrebbe trattare il rinnovo in queste settimane. Lo scrive Tuttosport.