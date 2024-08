Rabiot Inter, il centrocampista si AVVICINA ai nerazzurri? Ecco il DATO DECISIVO per l’ex Juve

Rabiot Inter, l’INDIZIO che avvicina il colpo a zero: anche i bookmakers ora CI CREDONO! Il centrocampista diventerà nerazzurro?

Da alcune settimane il nome di Adrien Rabiot è stato accostato al calciomercato Inter come possibile occasione a parametro zero: con i nerazzurri che spingono grazie anche ad un dato molto importante in ottica calciomercato. Ecco cosa scrive Calciomercato.com.

«Un possibile arrivo di Adrien Rabiot all’Inter a costo zero è stato recentemente rilanciato con forza dai bookmaker. Secondo le ultime indiscrezioni, il trasferimento del centrocampista francese ai nerazzurri è quotato 7.50 da Sisal, 5 da Snai e 2.85 da Elabet. Queste quote non sono passate inosservate agli occhi degli utenti. Il possibile colpo di mercato Kim, molto discusso nelle ultime ore, è quotato 6. Per quanto riguarda Dybala in nerazzurro, le quote dei bookmaker si aggirano intorno a 7. Il trasferimento considerato più probabile è quello di Gudmundsson dal Genoa all’Inter, con una quota media di 2.50».