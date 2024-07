Rabiot Napoli, PRESSING dei partenopei per il centrocampista ex Juve. Conte prova lo SGARBO

Rabiot Napoli, Conte vuole portare l’ex centrocampista di Juve e PSG alla corte partenopea? Ecco la SITUAZIONE ATTUALE di mercato

Come scrive Repubblica, in casa Napoli si tiene in considerazione anche il profilo di Adrien Rabiot, attualmente svincolato dopo non aver rinnovato il contratto con la Juve: con Antonio Conte che spinge per il grande colpo azzurro.

Rumors insistenti sull’interesse nei confronti dell’ex PSG, cercato anche da numerosi altri club europei, ma ancora nessuna mossa ufficiale come è stata invece fatta con i sondaggi per Musah e Dorgu, veri e propri pupilli del tecnico.