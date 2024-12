Rafa Benitez: «Inter Atalanta, chi vince sarà la favorita per la Supercoppa»

Il tecnico spagnolo è intervenuto per parlare del calcio italiano, dove lui ha allenatore Inter e Napoli

Rafa Benitez, allenatore spagnolo con un passato in Italia, presenta su La Gazzetta dello Sport la Supercoppa che aprirà il nuovo anno. Un trofeo che lui conosce bene, avendolo vinto con il Napoli. Ed è l’occasione per spaziare su vari temi del calcio contemporaneo.

IL 2024 É STATO L’ANNO… «Dell’Inter, che ha stracciato il campionato. Dell’Atalanta che ha stravinto la finale di Europa League. Di Ancelotti che ha conquistato l’ennesima Champions League. Del Manchester City che si è imposto di nuovo nella Premier. Di Xabi Alonso e del suo Bayer, che in Bundesliga hanno stravolto i pronostici».

INTER-ATALANTA – «Quella che uscirà vincente da Inter-Atalanta avrà qualche chance in più di prendersi la Supercoppa. Lo suggerisce l’andamento di questi mesi».

LA SUA VITTORIA A DOHA – «Ai rigori, in una serie infinita, contro la Juve. 1-1 al 90’ e 2-2 dopo i supplementari, doppiette di Tevez e di Higuain, uno spot per il calcio. Una soddisfazione che mi fa compagnia ancora oggi».

LE SUE SQUADRE: L’INTER E IL NAPOLI – «Una sta portando avanti un percorso importante con Inzaghi, al suo quarto campionato: ci arriva con il titolo e con il ricordo della finale Champions del 2023. Conte ha appena riavviato il Napoli, l’ha trovato in difficoltà per 10° posto, però ha avuto al fianco De Laurentiis che ha investito per l’Europa».

XABI ALONSO, MASCHERANO E GERRARD, I SUOI ALLIEVI IN PANCHINA – «C’è tanto del mio Liverpool, sei anni che restano indimenticabili, e come loro allenatore non posso che esserne fiero. Hanno idee, portano il proprio vissuto. Uno in Europa, uno negli States con l’Inter Miami e uno in Arabia».

LAVORA CON L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE – «Il primo computer che avevo era enorme e però utile: ebbe una sua funzione così come lo hanno quelli di oggi. Non possiamo chiuderci nelle nostre conoscenze, abbiamo bisogno di aprirci e lo fanno in tanti, i giovani allenatori ma anche quelli più avanti con l’età».