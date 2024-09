Rafa Mir arrestato, presunta violenza sessuale: la DENUNCIA

Rafa Mir è in stato di fermo dopo la denuncia da parte di due donne. Ecco il comunicato del Valencia

Rafa Mir è stato arrestato per presunta violenza sessuale dopo un denuncia di due donne di 25 anni circa a testa. A riferirlo è Cadena SER che racconta di come attualmente l’attaccante si trova in una cella della sede della Guardia Civili di Valencia.

Bisognerà attendere la dichiarazioni davanti al giudice, ma al momento il giocatore è in stato di fermo insieme ad un altro uomo che sarebbe in caso colpevole tanto quanto il calciatore spagnolo. Di seguito, il comunicato della sua attuale squadra ovvero il Valencia



VALENCIA – «In relazione alle notizie di stampa apparse in merito all’arresto del giocatore del Valencia CF, Rafa Mir, il Club è a conoscenza dell’arresto stesso e, in assenza di dettagli in merito, per il momento può solo dichiarare che collaborerà in tutto che la giustizia può richiedere»