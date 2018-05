Rafinha-Inter. Dalla Spagna: con la Champions c’è l’obbligo di riscatto. È mistero

Il centrocampista dell’Inter Rafinha può rimanere in nerazzurro. Secondo gli spagnoli nell’accordo con il Barca esiste l’obbligo di riscatto

Rafinha, centrocampista dell’Inter, ha dato un grosso contributo alla qualificazione in Champions League dell’Inter. Il giocatore, dopo un lungo periodo di inattività, si è messo in discussione, ha ritrovato la forma migliore, ha realizzato 2 gol e ha aiutato la formazione di Spalletti nel finale di stagione. Il brasiliano si è integrato alla perfezione nello schieramento tattico del tecnico nerazzurro, è un vero e proprio punto di forza dell’Inter, ma potrebbe non rimanere alla corte di Spalletti per questioni economiche.

L’accordo con il Barcellona prevedeva un prestito gratuito con riscatto fissato a 35 milioni di euro, più altri 3 di bonus legati alla qualificazione in Champions League e alle prestazioni del calciatore. Secondo Sport, l’intesa tra i club prevede un obbligo di riscatto in caso di qualificazione dell’Inter in Champions League. L’obbligo di riscatto però non sarebbe mai stato confermato dai due club per espressa volontà dell’Inter perché equivarrebbe, agli occhi della Uefa e degli organi di controllo, a un acquisto vero e proprio. L’Inter vuole provare a negoziare nuovamente l’accordo ma il Barcellona si sente tranquillo grazie all’intesa raggiunta a gennaio tra le due società.