A Rakow presenti 641 tifosi dell’Atalanta: cartolina d’addio ai gironi d’Europa League

A Rakow ci saranno ben 641 tifosi nerazzurri per sostenere l’Atalanta nonostante qualificazione e Ottavi d’Europa League in tasca

Nonostante la qualificazione agli Ottavi d’Europa League, all’Atalanta rimane l’ultima gara per concludere in bellezza un girone esaltante, e ovviamente non può rimanere indifferente il popolo nerazzurro: presente in Polonia tra freddo, neve e chilometri immensi.

All’interno del settore ospiti infatti saranno presenti 641 tifosi dell’Atalanta per dimostrare sostegno e presenza ai ragazzi: miglior cartolina d’addio per consolidare la propria superiorità che c’è stato in questo girone.