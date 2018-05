Balotelli al Marsiglia, ecco Rami: «Andiamo a vincere insieme»

L’OM di Rudi Garcia vuole Mario Balotelli, non c’è solo il Napoli. Florenzi gli consiglia la Ligue One, l’ex Milan Rami gli manda un messaggio in conferenza

Adil Rami chiama Mario Balotelli al Marsiglia. L’ex centrale del Milan vuole con sé in Francia l’attaccante italiano. Del resto, il ritorno in Nazionale di SuperMario dopo 4 anni di assenza è senza dubbio indicativo della crescita e della maturità dell’attaccante. Che, adesso, è in scadenza di contratto con il Nizza dopo due anni con buone prestazioni. Entro un mese sarà ufficialmente libero dal contratto con il club della Costa Azzurra. In queste settimane si sono fatte avanti diverse squadre pronte ad acquistarlo.

Il Napoli sembra farci un pensierino sin dall’arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina. Ma non solo: pare che il Marsiglia lo abbia visionato da vicino nel match in programma a San Gallo tra Italia e Arabia Saudita, gara in cui Balotelli ha realizzato un gol. La scadenza del contratto è fissata al giugno 2018, il Marsiglia si fa avanti e Florenzi gli consiglia la destinazione francese ove potrebbe lavorare con Rudi Garcia. Quest’oggi, il messaggio di Rami va proprio in tal senso: «Balotelli al Marsiglia? Dai bastar** vieni con noi che andiamo a vincere insieme» il messaggio in conferenza stampa dell’ex Milan.