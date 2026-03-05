Ranocchia non ha dubbi: «Se dovesse vincere il derby, l’Inter avrebbe in mano lo scudetto. Chivu? Non mi ha stupito»

Ranocchia sicuro: «Se dovesse vincere il derby, l’Inter avrebbe in mano lo scudetto. Chivu? Non mi ha stupito». Le parole

Andrea Ranocchia ha giocato 226 partite con la maglia dell’Inter. L’ex difensore, oggi un apprezzato commentatore sportivo, ha analizzato su Tuttosport il big-match della prossima giornata di campionato.

IL DERBY DECISIVO PER LO SCUDETTO «Se dovesse vincere l’Inter sì, altrimenti non credo. La squadra di Chivu ha un grande vantaggio e mancano sempre meno partite alla fine del campionato, in più sono anche usciti dalla Champions League e possono concentrarsi solo sulla Serie A. Se dovesse vincere il derby, l’Inter avrebbe in mano lo scudetto».

LE PAROLE DI LEAO: UNA SETTIMANA DI “VITA O MORTE” «Penso che l’abbia descritta molto bene. È la partita più sentita a Milano, inoltre spesso, come in questa stagione, può indirizzare in maniera prepotente il campionato. È una gara sempre bella da giocare e da vivere per tutta la città. Mi auguro di assistere a un bello spettacolo per il calcio italiano».

STRASCICHI DALL’ELIMINAZIONE DALLA CHAMPIONS «Non credo. Parliamo di una squadra forte, solida, con un organico ampio e di alto livello. Non è un’Inter da ricostruire, penso anche al grande vantaggio che ha in campionato. Sicuramente la Champions è un obiettivo, per una squadra come l’Inter. Ma bisogna anche considerare che è una competizione complicata: non tutti gli anni si può pensare di arrivare in fondo come successo di recente».

CHIVU «Non ha stupito me, personalmente. Ho avuto la fortuna di giocare insieme a lui e di vederlo allenare la Primavera quando ero all’Inter: non ho mai avuto dubbi su di lui».

L’ASSENZA DI LAUTARO «Pesa. Però l’Inter ha una rosa così ampia e forte da poter trovare soluzioni. Esposito sta facendo un grandissimo campionato, è un ragazzo che sta esplodendo e che continuerà a crescere. Me lo auguro sia per l’Inter sia per la Nazionale. Senza Lautaro, come dicevo, dovranno trovare altre soluzioni».