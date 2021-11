Ranocchia: «Per arrivare a traguardi importanti serve l’aiuto di tutti»

Il difensore dell’Inter Andrea Ranocchia ha parlato ai microfoni di Sportmediaset: ecco quanto dichiarato dal centrale nerazzurro

Così Andrea Ranocchia ha parlato ai microfoni di Sportmediaset all’indomani della vittoria dell’Inter contro l’Udinese:

«La squadra non è solo quella composta dai primi undici, ma anche da tutti quelli dietro che devono farsi trovare pronti quando sono chiamati in causa. Ci mancano tante partite, per arrivare a traguardi importanti serve l’aiuto di tutti ed è importante farsi trovare pronti».

TUCU – «Correa è stato falcidiato da dei problemi muscolari da quando è arrivato, ma ora sta bene e si vede. Sono contento quando i ragazzi fanno bene»