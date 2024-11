Rapimento Pogba, processo sui colpevoli della tentata estorsione all’ex centrocampista del Manchester United

Rapimento Pogba, parte oggi il processo verso i sei imputati nel caso: ecco cosa rischiano. Le ultime sulle vicende dell’ex Juve

Come racconta l’Equipe, partirà quest’oggi il processo per il rapimento e il tentativo di estorsione dell’ex Juve Paul Pogba. Per i fatti risalenti al 2022 sono sei gli imputati, tra cui il fratello Mathias.

I sei rischiano fino a dieci anni di carcere, oltre al pagamento di una multa che va dai 75mila ai 150mila euro. La sentenza, che interessa da vicino l’ex bianconero, è poi prevista per il prossimo 3 dicembre