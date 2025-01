Raspadori Atalanta, il nodo per sbloccare la trattativa con il Napoli. Quella mossa può risultare decisiva

Raspadori Atalanta, il nodo per provare a sbloccare l’affare con il Napoli. I nerazzurri aspettano alla finestra la prossima mossa dei partenopei

Nonostante i contatti tra Atalanta e Napoli ci siano sempre stati per Raspadori, dall’altra i partenopei hanno bisogno prima di comprare Garnacho.

Secondo quanto raccolto da CalcioNews24, l’effetto domino sull’erede di Kvara (andato alla corte del PSG) darà il via libera per Raspadori, e allora li la Dea farà la sua offerta concreta. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nelle prossime ore.