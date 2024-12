Raspadori Juventus, Manna svela: «È un giocatore forte in cui crediamo. Non vogliamo privarci di giocatori forti»

Raspadori Juventus: Manna, ds del Napoli, ha parlato così dell’obiettivo di mercato bianconero prima della sfida contro il Torino. Le parole

Giovanni Manna ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni ai microfoni di Dazn, nel pre-gara di Torino-Napoli, di Giacomo Raspodori. Ecco le parole del ds del Napoli sull’obiettivo per l’attacco del mercato Juve:

MANNA – «Purtroppo non giocare ogni 3 giorni può diventare un vantaggio col tempo ma per alcuni giocatori può essere difficile trovare minutaggio. Giacomo è un giocatore forte in cui crediamo anche se ora ha meno spazio. Non vogliamo privarci di giocatori forti e lui è un giocatore centrale».