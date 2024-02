Ravanelli: «Juve, riparti dai big. Tridente? Sì, ma con una condizione»

Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus, ha parlato a Tuttosport del momento dei bianconeri e del possibile cambio modulo

Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus, ha parlato a Tuttosport del momento dei bianconeri e del possibile cambio modulo. Le sue dichiarazioni:

MOMENTO – «I giocatori, in particolare quelli più importanti, adesso devono tirare fuori la personalità e ripartire con orgoglio. Non ricordo un periodo così difficile con appena 2 punti conquistati in 4 partite nei miei anni juventini. Capisco che non sia facile lasciarsi alle spalle la delusione di aver visto l’Inter scappare via, ma ora bisogna rimettersi in carreggiata. Le premesse per fare un bel finale di stagione ci sono ancora tutte tra il secondo posto da difendere e la Coppa Italia da provare a vincere».

TRIDENTE – «In questi giocatori non ci sono le caratteristiche per poterlo fare per una gara intera. Mancano di gamba, come si suol dire. Yildiz non ha la capacità di tornare a fare la fase difensiva, mantenendo poi freschezza e lucidità in fase offensiva. Idem Chiesa. Più avvicini entrambi alla porta e più sanno essere letali. Se invece devono fare un lavoro a tutta fascia, rischiano poi di perdere brillantezza e lucidità negli ultimi venti metri. Per giocare coi tre davanti bisognerebbe adottare un altro sistema di gioco. L’albero di Natale tanto caro a Carlo Ancelotti ai tempi del Milan con Kakà e Seedorf che giostravano dietro il centravanti. La Juve potrebbe utilizzare Yildiz e Chiesa come trequartisti dietro Vlahovic in modo da valorizzare le loro doti offensive, preservandoli dal punto di vista delle energie».