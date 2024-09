Real Madrid, Ancelotti difende Rodrygo sul Pallone d’Oro

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato di Rodrygo e della mancata nomination per il Pallone d’Oro

In occasione della conferenza stampa di rito, Carlo Ancelotti ha parlato di un discorso che sta tenendo parecchio banco in casa Real Madrid ovvero la mancata presenza di Rodrygo per il Pallone d’Oro.

PALLONE D’ORO – «Non è stata valorizzata la sua stagione e per questo non è stato nominato tra i candidati al Pallone d’Oro. Meritava di esserci e capisco che sia arrabbiato. Qualcuno ha dimenticato quello che ha fatto in Champions, tipo il gol al Manchester City o comunque quanto sia stato importante per noi»

PARAGONI – «Per lui è una motivazione paragonarsi a Vinicius o Mbappé. Per me è importante quanto loro. Non ha alcun problema e me lo dice»

GELOSIA – «Se succederà lo rileverò. Nello spogliatoio c’è un’atmosfera molto bella e molto sana. Ci sono giocatori che avranno più responsabilità, come Vinicius, Rodrygo, i giovani, che non sono più così giovani»