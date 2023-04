Real Madrid, Ancelotti: «Dovremo ripeterci a Londra per passare il turno»

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato all’UEFA al termine della partita contro il Chelsea

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato all’UEFA al termine della partita contro il Chelsea. Le sue dichiarazioni:

«Abbiamo giocato una partita perfetta qui e dovremo ripeterci a Londra per raggiungere la semifinale. Il Chelsea è un’ottima squadra e in alcuni momenti abbiamo dovuto soffrire. Valverde? È stato probabilmente il migliore in campo, ha giocato con tante energia e ci ha aiutato in fase difensiva».