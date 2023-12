Real Madrid, Ancelotti sulla Superlega: «Sarà positiva e migliorerà il calendario internazionale»

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa in merito alla sentenza della Corte di Giustizia UE sulla Superlega

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa in merito alla sentenza della Corte di Giustizia UE sulla Superlega.

PAROLE – «È stata una decisione importante per tutto il calcio, per tutti i club. Alcuni non ne saranno così convinti, ma è chiaro che non può esistere un monopolio che governi il nostro mondo. Questo sarà positivo. Migliorerà il calendario internazionale, ed è questo che ci preoccupa. Il tempo dimostrerà che è positivo, ne sono convinto».