Real Madrid, le CONDIZIONI di Mendy: ecco COME STA

Ferland Mendy, difensore del Real Madrid, si è infortunato causando un bel problema a Carlo Ancelotti

Ferland Mendy del Real Madrid si ferma per infortunio. Dopo l’infortunio di Dani Ceballos per almeno un mese, anche il terzino ha alzato bandiera bianca e secondo la Nazionale francese si tratta di un problema alla tibia destra.



Secondo AS, si tratta “solamente” di un sovraccarico dei muscoli della tibia dunque un problema cronico e già previsto. Dunque la decisione è quella di non convocarlo, ma non sembra così grave come poteva sembrare.