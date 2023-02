Real Madrid, ecco i 22 convocati di Ancelotti per il Mondiale per Club

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha diramato la lista dei convocati per il Mondiale per Club che inizierà mercoledì

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha diramato la lista dei convocati per il Mondiale per Club che inizierà mercoledì prossimo in cui i Blancos giocheranno contro gli egiziani dell’Al Ahly.

PORTIERI: Lunin, Luis López, Cañizares.

DIFENSORI: Carvajal, Alaba, Vallejo, Nacho, Odriozola, Rüdiger, Marvel.

CENTROCAMPISTI: Kroos, Modrić, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Ceballos, Mario Martín, Arribas.

ATTACCANTI: Asensio, Vinicius, Rodrygo, Mariano.