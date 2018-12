Momento difficile per Isco: non è passato inosservato il suo gesto nei confronti dei tifosi dopo il trionfo al Mondiale per Club. E la Juve…

Nonostante il trionfo del Real Madrid al Mondiale per Club, raggiunto dopo la vittoria in finale contro l’Al Ain, è ancora freddo il rapporto con Isco. Il trequartista a fine partita non ha preso parte al giro di campo per ringraziare i tifosi venuti fino ad Abu Dhabi. Assenti alla passerella anche Keylor Navas, Casilla e Carvajal. I supporter dei blancos hanno mal digerito il gesto del numero 22 e dei compagni. Ennesimo segnale premonitore di un divorzio tra lui e il club? La Juventus osserva interessata, pur consapevole che anche il Manchester City di Pep Guardiola è intenzionato a mettere le mani sul gioiello iberico.