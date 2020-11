Inter-Real Madrid, Zidane non sorride: ancora a parte Benzema e Ramos

Benzema e Sergio Ramos si sono allenati a parte nella seduta d’allenamento del Real Madrid. Mercoledì la gara contro l’Inter in Champions League

Non arrivano buone notizie per il Real Madrid in vita del decisivo match contro l’Inter in Champions League di mercoledì sera a San Siro. Anche quest’oggi Benzema e Sergio Ramos si sono allenati a parte nella seduta di Valedebabs.

L’attaccante francese ha svolto un lavoro individuale lontano dal resto del gruppo come Odriozola, mentre il capitano e Valverde hanno proseguito con il lavoro per recuperare dai rispettivi infortuni. Molto difficile il recupero degli ultimi due, mentre Benzema e Odriozola hanno qualche chances in più di essere a disposizione di Zidane per la gara contro la squadra di Conte.