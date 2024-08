Milan, Fonseca CONVINCE: battuto ANCHE il Real Madrid grazie a Chukwueze

Il risultato dell’amichevole disputata negli Stati Uniti d’America tra il Real Madrid ed il Milan. I dettagli

Seconda partita negli Stati Uniti e seconda vittoria di prestigio per il nuovo Milan di Paulo Fonseca. Dopo aver battuto il Manchester City di Pep Guardiola per 2-3, i rossoneri vincono anche contro il Real Madrid campione d’Europa in carica: 1-0 il risultato finale grazie al gol di Samuel Chukwueze al 55esimo su assist del classe 2007 Mattia Liberali.

In generale, sono arrivate altre indicazioni positive: conferme per le buone cose in fase di costruzione già viste contro il City e miglioramenti nella fase difensiva, sicuramente svolta in maniera più attenta e concentrata.