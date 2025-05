Real Madrid, l'addio di Bellingham a d Ancelotti: «Quello che mi hai insegnato sul calcio e la vità mi rimarrà per sempre»

Il saluto di Jude Bellingham, stella del Real Madrid, a Carlo Ancelotti dopo l’addio del tecnico italiano alle Merengues

Jude Bellingham ha voluto salutare pubblicamente Carlo Ancelotti, ormai prossimo a lasciare il Real Madrid per diventare il nuovo commissario tecnico del Brasile. Il centrocampista inglese, protagonista assoluto della stagione dei Blancos, è stato portato a Madrid proprio da Ancelotti nell’estate 2023. Sotto la guida del tecnico italiano, Bellingham è esploso in un ruolo più offensivo, diventando centrale nel gioco della squadra e contribuendo in modo decisivo alla conquista di Liga e Champions League. L’apice è arrivato con l’assist decisivo per il gol di Vinicius Jr. nella finale di Wembley. Con l’addio ormai ufficiale di Ancelotti al calcio per club, sarà Xabi Alonso, reduce dalla straordinaria esperienza al Bayer Leverkusen, a raccoglierne l’eredità sulla panchina madrilena in vista del Mondiale per Club.

MESSAGGIO DI BELLINGHAM – «Mister, grazie di tutto. È stato un piacere e una grande esperienza imparare da quello che è l’allenatore più vincente della storia di questo club e uno dei più grandi di sempre. Tutto ciò che mi hai insegnato sul calcio e sulla vita resterà con me per sempre, e te ne sarò eternamente grato. Ti auguro il meglio per questo nuovo capitolo, e spero che tu, il tuo staff e la tua famiglia possiate essere sempre felici!».