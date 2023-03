Real Sociedad, Oyarzabal sfida la Roma: «Non siamo certo quarti per caso...»

Mikel Oyarzabal, stella della Real Sociedad, ha parlato in vista della sfida di andata degli ottavi di Europa League contro la Roma

Mikel Oyarzabal, stella della Real Sociedad, ha parlato a TMW.

LAVORO – «Quando sono arrivato in prima squadra la Real era reduce da anni difficili, ma aveva anche intrapreso un percorso per risollevarsi e tornare a sognare in grande. Oggi si vedono i risultati e tanto lavoro è stato ricompensato, non siamo certo quarti per caso».

ROTTURA CROCIATO – «Il lavoro quotidiano qua è fantastico. Ti senti sempre supportato e coccolato, aiutato da tanti punti di vista. Durante l’infortunio ho vissuto esperienze e momenti che non avevo mai neanche immaginato, ma ho sempre mantenuto la calma e adesso ne sono uscito».