Rebecca Corsi: «Mamma e dirigente, sono ruoli compatibili: le due cose possono coesistere»

Le parole di Rebecca Corsi, vice presidente dell’Empoli, sul suo ruolo di dirigente e come si concilia con quello di madre

Rebecca Corsi, vicepresidente e amministratore delegato dell’Empoli, ha parlato nel corso di di Sport business talk, webinar di LegisLab academy. Di seguito le sue parole, riportate dall’ANSA.

«Mamma e dirigente di calcio di un club di Serie A? I due ruoli non sono assolutamente incompatibili, anzi. Non credo che ad una donna debbano essere preclusi a priori posizioni e percorsi, ma che al contrario ci sia la possibilità di far tutto e far coesistere la sfera familiare con quella lavorativa. Per la mia esperienza è normale che si debbano fare dei sacrifici ma allo stesso tempo cerco di non mancare in nessuna delle due cose. Provo a godermi mia figlia, di stare con lei più tempo possibile durante la giornata e allo stesso tempo di portare avanti il mio compito di dirigente nel migliore dei modi, dedicando il tempo necessario per seguire tutto quanto di mia competenza»