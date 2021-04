Reina: «Ecco il club che mi ha fatto divertire di più»

Pepe Reina, portiere della Lazio, ha parlato del ruolo del portiere e della sua carriera in diretta Instagram con Futbol Emotion

Nel Giorno internazionale del portiere, Pepe Reina, estremo difensore della Lazio, ha voluto parlare un po’ di questo ruolo e della sua carriera. Lo ha fatto in diretta Instagram con gli spagnoli di Futbol Emotion. Ecco le sue dichiarazioni.

MOMENTO MIGLIORE DELLA SUA CARRIERA – «Con il Liverpool è il momento in cui mi sono divertito di più in tutta la mia carriera. Lo stadio di Anfield è strepitoso e indossare quella maglia è stato bellissimo».

GIOCO IN EUROPA – «Come portiere in Italia bisogna adattarsi: c’è meno ritmo e ci sono più pause. In Spagna la qualità è sempre stata più alta, ma il ritmo in Inghilterra e in Germania è sempre stato più elevato rispetto agli altri campionati».

PASSIONE – «Il segreto per continuare ad lati livelli a questa età? Sicuramente la passione che ho per quello che faccio. Il calcio è una ragione di vita e bisogna stare al massimo livello per quanto è possibile. Poi c’è bisogno di un’alimentazione corretta e di fare attenzione a tutti i minimi dettagli. La passione, però, è ciò che ti permette veramente di rimanere a questi livelli per tanto tempo».