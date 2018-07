Reina lascia già il Milan? Il Chelsea mette sul piatto 10 milioni

Il portiere del Milan potrebbe clamorosamente lasciare i rossoneri. Reina piace al Chelsea: c’è l’offerta dei londinesi

Pepe Reina lascia il Milan? Il portiere, appena ingaggiato dai rossoneri a parametro zero, potrebbe clamorosamente e sorprendentemente lasciare il Milan a pochi giorni dal suo approdo. Il portiere si trova attualmente negli States con il resto della truppa milanista ma il Milan di Gattuso ha due portieri titolari che percepiscono, nel complesso, 9 milioni di euro (6 Donnarumma, 3 Pepe) e potrebbe essere necessario vendere uno dei due per evitare malumori e per evitare di tenere in panchina un portiere da un ingaggio da 3 o da 6 milioni.

Secondo il Sun Pepe Reina potrebbe già lasciare il Milan dopo una brevissima esperienza. L’estremo difensore spagnolo non ha escluso un clamoroso addio nella giornata di ieri e sarebbe finito nel mirino del Chelsea. Pepe potrebbe tornare a lavorare con mister Sarri. Il Chelsea dovrebbe cedere Courtois, in scadenza di contratto tra un anno, al Real Madrid e si tufferebbe sul mercato alla ricerca di un nuovo numero uno. Sfumato Alisson, Sarri potrebbe puntare sull’esperienza di Pepe tanto che, secondo il tabloid inglese, sarebbe disposto a mettere sul piatto 10 milioni di euro che permetterebbero al Milan di mettere a bilancio una clamorosa plusvalenza.