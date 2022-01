Renzi: «Avrei voluto vedere la Fiorentina. Ma penso alle terapie intensive»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Renzi: «Avrei voluto vedere la Fiorentina. Ma mi interessano le terapie intensive». Le parole dell’ex Premier

Il tifoso della Fiorentina ed ex sindaco di Firenze Matteo Renzi è intervenuto durante la trasmissione In Onda su La7.

Questo il commento dell’ex Presidente del Consiglio sulla situazione della Serie A: «Sono un appassionato di sport e un tifoso, ieri volevo vedere Fiorentina-Udinese e non l’ho vista. A me non interessa il calcio, ma le terapie intensive».