 Repubblica Ceca, esonerato Hasek: Nedved propone un ex Inter per la panchina della Nazionale! Tutti i dettagli
Nazionali

1 minuto ago

Repubblica Ceca, Hasek sollevato dall’incarico di ct: l’ex Inter Klinsmann in pole per la successione della panchina

Ivan Hasek non è più il commissario tecnico della Repubblica Ceca. La federazione ha deciso di sollevarlo dall’incarico dopo la clamorosa sconfitta per 2-1 sul campo delle Isole Fær Øer.

L’annuncio è arrivato direttamente dal presidente federale David Trunda. Subito dopo, l’ex juventino Pavel Nedved si è mosso per individuare il successore, offrendo la panchina a Jürgen Klinsmann. I due si sono incontrati a Bolzano, dove l’ex attaccante tedesco era presente sugli spalti per seguire il figlio Jonathan, portiere del Cesena, impegnato nella vittoria per 1-0 sul Sudtirol in Serie B.

Hasek lascia la nazionale al secondo posto nel gruppo L delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026: 13 punti in 7 partite, tre in meno della Croazia capolista. Tra i convocati figura anche Martin Vitik, difensore del Bologna.

Il compito del nuovo ct appare comunque alla portata: basterà superare Gibilterra, fanalino di coda ancora a quota zero, nell’ultima giornata in programma il 17 novembre, per conquistare l’accesso agli spareggi di marzo.

