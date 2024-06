Repubblica Ceca Turchia: i 3 della Serie A. Disastro BARAK, bene CALHANOGLU ma con grave errore, YILDIZ sufficiente con rischio

Dal rosso di Barak al gol di Calhanoglu, passando per Yildiz: i tre volti della Serie A in Repubblica Ceca-Turchia

C’erano un po’ di giocatori della nostra Serie A in Repubblica Ceca-Turchia, che ha determinato l’eliminazione della prima e la qualificazione della seconda agli ottavi. Ecco voti e giudizi de La Gazzetta dello Sport.

BARAK (Fiorentina) – voto 4: «Due cartellini gialli in nove minuti sono una stupidata enorme in una partita così importante. Paga il suo nervosismo e lascia in dieci la sua nazionale».

CALHANOGLU (Inter) – voto 7: «Riportato sulla trequarti, con un gioiello spinge verso gli ottavi la Turchia. Ma lui non ci sarà per squalifica».

YILDIZ (Juventus) – voto 6: «Parte a sinistra ed entra bene, ammonito al 36′, si innervosisce e rischia il rosso per una gomitata gratuita. Però partecipa al gol di Calha».