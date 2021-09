Ribery Salernitana, ecco la mossa del club che ha convinto il francese

Ribery sarà un nuovo giocatore della Salernitana: ecco la mossa che ha convinto l’attaccante francese ad accettare la corte del club campano

Domani la Salernitana potrà abbracciare Franck Ribery: il francese atterrerà domani con un volo privato all’aeroporto di Napoli, dove verrà prelevato dai dirigenti granata per recarsi a sostenere le consuete visite mediche e poi firmare il contratto di un anno con opzione di rinnovo in caso di salvezza.

Come riporta Il Corriere dello Sport per il campione francese sono pronti un contratto da 1,5 milioni di euro (più bonus) e una lussuosa villa in una frazione di Vietri sul Mare per la sua famiglia. A convincere Ribery, però, più che i soldi e il “mattone”, è stato il fatto che, per forza di cose, tornerà a sentirsi un calciatore importante e al centro del progetto. Anche se non lotterà per alzare un trofeo, ma “solo” per salvarsi ancora una volta. Del resto voleva continuare a giocare in Serie A, soprattutto in una piazza che lo ha accolto con entusiasmo.