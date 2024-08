Rinnovo Dumfries, cresce l’OTTIMISMO dell’Inter sul prolungamento dell’olandese. I DETTAGLI del contratto

Rinnovo Dumfries, novità importanti sulla situazione dell’esterno dell’Inter! Per lui un CONTRATTO DI LUSSO. Ecco i dettagli

Arrivano importanti notizie per il calciomercato Inter relative alla trattativa per il rinnovo di contratto di Denzel Dumfries che è giunta alle battute finali: giocatore che si è fortemente avvicinato al rinnovo contrattuale nonostante il tira e molla dell’anno scorso. Ecco il punto fatto da Calciomercato.com.

DETTAGLI – «I dialoghi tra le parti sono entrati nello specifico ad Europei ancora in corso e dopo una serie di contatti è arrivato il si di Dumfries a una proposta di circa 4 milioni di euro a stagione. Per gli annunci è solo questione di tempo, ma ormai non ci si aspetta che possano spuntare brutte sorprese dietro l’angolo. Intanto ieri Denzel Dumfries è rientrato in Italia e si è aggregato al ritiro di Appiano Gentile. Con l’infortunio di Buchanan e con Darmian che a dicembre spegnerà 35 candeline, l’olandese ambisce a diventare il titolarissimo incontrastato della corsia di destra, anche per riscattare un po’ la stagione dell’anno scorso, che al di là delle soddisfazioni collettive, lo ha visto fuori per un lungo periodo».