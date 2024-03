Rinnovo Maignan, trattativa in salita. La valutazione del Milan

Rinnovo Maignan, ecco tutti i dettagli sulla trattativa di calciomercato tra il portiere francese e il Milan. La situazione

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il rinnovo di Mike Maignan, attualmente in scadenza nel 2026, resta un tema molto complicato all’interno del contesto calciomercato: in particolar modo in casa Milan.

C’è ancora distanza tra l’entourage del calciatore e la dirigenza rossonera e gli scenari, in vista dell’estate, sono sostanzialmente due: o il Milan e Maignan trovano un accordo economico ad una cifra che non superi “il tetto Leao”. Quanto verrà venduto il portiere in caso di cessione? 70-80 milioni di euro.