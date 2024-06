Rinnovo Rabiot, si rischia la ROTTURA TOTALE con la Juve. Ecco le motivazioni

Rinnovo Rabiot, Juve pronta a SCARICARE il centrocampista bianconero: senza il sì all’ultima proposta sarà addio tra le parti

L’edizione odierna di Tuttosport parla di una Juve decisamente spazientita dalla situazione Rabiot. Per il centrocampista si tratta di una questione di soldi analizzando anche le pretendenti in ottica calciomercato.

Da qui i contatti per Khephren Thuram, in modo da mettere pressione all’ex PSG al quale è stato proposto un biennale a 7,5 milioni, con opzione per un ulteriore anno. Il giocatore nicchia e il club non ha intenzione di stargli dietro ancora a lungo: senza il suo sì a questa proposta sarà addio.