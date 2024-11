Rinnovo Theo Hernandez, fumata bianca sempre più vicina per il terzino del Milan

Rinnovo Theo Hernandez, il Milan vicini a rinnovare il contratto al terzino rossonero? Ecco le ultime indiscrezioni

Come riferito da Sport Mediaset, il calciomercato Milan è vicinissimo all’accordo per il prolungamento del contratto di Theo Hernandez, attualmente in scadenza a giugno del 2026.

Il Milan è sempre più vicino a trovare l’accordo per il rinnovo di Theo. La dirigenza ha incontrato a Madrid l’agente Quilon, con cui l’intesa appare ormai a un passo: dovrebbe prolungare fino al 2029 e l’ingaggio passerebbe da 4,5 a 6 milioni a stagione.