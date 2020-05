Ripresa allenamenti Lazio, partita a campo ridotto per i biancocelesti. La squadra di Simone Inzaghi prosegue il lavoro collettivo

Proseguono gli allenamenti per la Lazio di Simone Inzaghi. La compagine biancazzurra si è allenata agli ordini di mister Inzaghi tra ostacoli, fit-ball, meduse e tappeti elastici.

Successivamente – si legge sul comunicato -, i calciatori in campo hanno effettuato esercitazioni tecniche. Nel finale partitella in famiglia con Ciro Immobile che ha trovato il gol. Prosegue l’allenamento della Lazio, in attesa delle decisioni ufficiali.