Ripresa Liga, prima delle 19:30 non si scenderà in campo. Le temperatura elevate in Spagna non permetteranno di giocare prima

La Liga spagnola sta studiando il piano per poter tornare in campo entro l’11 giugno. La Federazione – si legge sulla Gazzetta dello Sport – sembra aver già deciso il piano per far ripartire il calcio.

C’è ancora qualche dettaglio da limare, come ad esempio gli orari. L’unica cosa certa è che non si giocherà prima delle 19.30. Le temperatura elevate in Spagna non permetteranno di scendere in campo prima di questo orario.