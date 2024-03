Maglia Inghilterra, non si placano le polemiche e il premier britannico Rishi Sunak ha espresso la sua chiara posizione

Continuano le polemiche per la nuova maglia dell’Inghilterra, dove la Nike è finita nel mirino della contestazione per la colorazione a tinte blu, rosa e azzurro della Croce di San Giorgio, posta sul retro del colletto. Non è stato a guardare il premier britannico Rishi Sunak, che ha rilasciato delle dichiarazioni. Le parole riportate da Sportface.

«Un oltraggio alla tradizione. Quando c’è di mezzo la bandiera nazionale, non si dovrebbe mai scherzare perché essa è fonte di orgoglio e identità, ed è già perfetta così come è. Non sono d’accordo, è woke. Se vuoi mettere la croce di San Giorgio su una divisa, usi i colori tradizionali. Se hanno modificato i colori della Croce di San Giorgio, cosa faranno la prossima volta? Sostituiranno i tre leoni con tre gatti?».