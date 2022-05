Risultati classifica Premier League LIVE: City-Liverpool, titolo in 90 minuti

Risultati classifica Premier League LIVE: gli aggiornamenti della trentottesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla trentottesima giornata di Premier League che si svolgerà interamente domenica 22 maggio: tutti i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

Il campionato inglese vivrà gli ultimi novanta minuti di passione per il verdetto più atteso, ovvero la lotta per il titolo tra Manchester City e Liverpool. Gli uomini di Guardiola hanno match point casalingo contro l’Aston Villa, i Reds dovranno battere i Wolves e sperare. Giornata cruciale anche per il Tottenham di Conte che affronterà il Norwich per certificare il piazzamento Champions, con l’Arsenal che proverà il sorpasso battendo l’Everton. Ultimo verdetto per quel che riguarda la lotta salvezza, con Burnley e Leeds a disputarsi la posizione salvezza.

Domenica 22 maggio ore 17

Crystal Palace-Manchester United 0-0 LIVE

Arsenal-Everton 1-0 LIVE (27′ rig. Martinelli)

Chelsea-Watford 1-0 LIVE (11′ Havertz)

Leicester-Southampton 0-0 LIVE

Brentford-Leeds 0-0 LIVE

Burnley-Newcastle 0-1 LIVE (19′ rig. Wilson)

Manchester City-Aston Villa 0-0 LIVE

Norwich-Tottenham 0-1 LIVE (16′ Kulusevski)

Brighton-West Ham 0-0 LIVE

Liverpool-Wolverhampton 1-1 LIVE (3′ Neto, 24′ Mane)

CLASSIFICA

Manchester City 90

Liverpool 89

Chelsea 71 (in Champions League)

Tottenham 68

Arsenal 66

Manchester United 58

West Ham 56

Wolverhampton 51

Leicester 49

Brighton 48

Brentford 46

Newcastle 46

Crystal Palace 45

Aston Villa 45

Southampton 40

Everton 39

Burnley 35

Leeds 35

Watford 23 (Retrocesso in Championship)

Norwich 22 (Retrocesso in Championship)