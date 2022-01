ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Risultati classifica Premier League LIVE: gli aggiornamenti della ventitreesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla ventitreesima giornata di Premier League che si svolgerà nel tra venerdì 21 e domenica 23 gennaio: tutti i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

La settimana made in England scatta con la delicatissima sfida salvezza che vedrà il Watford di Ranieri ospitare il Norwich, mentre il post-Benitez per l’Everton nascerà sabato contro il Villa. Punti pesanti in chiave Champions tra United e Hammers, mentre la capolista City vola a Southampton per allungare ancora. Domenica in campo il Liverpool contro il Palace e l’Arsenal con il Burnley, a riscaldare l’atmosfera prima di un caliente Chelsea-Tottenham.

Venerdì 21 gennaio

Watford-Norwich 0-1 LIVE (51′ Sargent)

Sabato 22 gennaio

Everton-Aston Villa ore 13.30

Brentford-Wolverhampton ore 16

Leeds-Newcastle ore 16

Manchester Utd-West Ham ore 16

Southampton-Manchester City ore 18.30

Domenica 23 gennaio

Crystal Palace-Liverpool ore 15

Arsenal-Burnley ore 15

Leicester-Brighton ore 15

Chelsea-Tottenham ore 17.30

CLASSIFICA

Manchester City 56

Liverpool 45

Chelsea 44

West Ham 37

Tottenham 36

Arsenal 35

Manchester United 35

Wolverhampton 31

Brighton 29

Leicester 25

Southampton 24

Crystal Palace 24

Brentford 23

Aston Villa 23

Leeds 22

Everton 19

Watford 14

Norwich 13

Newcastle 12

Burnley 11