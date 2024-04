Risultati Premier League: il Liverpool torna al secondo posto

I risultati della 34ª giornata di Premier League: il Liverpool batte il Fulham e ritorna al secondo posto, a pari punti con l’Arsenal

Si conclude oggi la 34ª giornata di Premier League, che visto il Liverpool vincere contro il Fulham – 3-1, con le reti di Alexander-Arnold, Gravenberch e Diogo Jota, mentre per i Cottagers ha segnato l’ex Atalanta Castagne – e tornare al secondo posto del campionato, a pari punti con l’Arsenal, ma con una peggiore differenza reti. In zona Champions League importanti i tre punti dell’Aston Villa in rimonta contro il Bournemouth che conferma i ragazzi di Emery al quarto posto. In zona salvezza l’Everton allunga sul Nottingham Forest, sempre in zona salvezza importante vittoria del Crystal Palace sul West Ham.

Everton-Nottingham Forest 2-0 (29′ Gueye, 76′ McNeil).

Crystal Palace-West Ham 5-2 (7′ Olise, 16′ Eze, 20′ Palmieri aut., 31′ Mateta, 40′ Antonio, 64′ Mateta, 89′ Henderson aut.).

Aston Villa-Bournemouth 3-1 (31′ Solanke rig., 45’+1′ Rogers, 57′ Diaby, 78′ Bailey).

Fulham-Liverpool 1-3 (32′ Alexander-Arnold, 45’+2′ Castagne, 53′ Gravenberch, 72′ Jota).