Ritiro Varane, il saluto della nazionale: «MALEDETTA POLVERE NEGLI OCCHI» Deschamps: «SCELTA DIFFICILE, ma ci avrà pensato bene»

Il saluto della nazionale francese e le parole di Didier Deschamps dopo la decisione di Raphael Varane di ritirarsi dal calcio giocato

Raphael Varane ha dato oggi il suo addio al mondo del calcio: il difensore dopo l’infortunio al debutto con il Como ha deciso oggi di chiudere la sua carriera da calciatore, ma rimanere dentro alla società, di cui è anche azionista. Di seguito il saluto della nazionale francese, con cui ha vinto il mondiale del 2018.

Foutue poussière dans l’oeil. 🥺 Merci pour les travaux Raph’. ⚒️ On souhaite tous une bonne retraite à @raphaelvarane 💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/BY3HAZ0afk — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 25, 2024

NAZIONALE – «Maledetta polvere negli occhi! Grazie per tutto quello che hai fatto Ralph, ti auguriamo una buona pensione!»

DESCHAMPS – «Raphael ha scelto di porre fine alla propria carriera, conoscendolo so che questa decisione, sempre difficile, è stata frutto di un’attenta considerazione. E quindi è una decisione giusta, che noi dobbiamo rispettare. Raphael aveva tutte le qualità per realizzare la magnifica carriera che ha vissuto. Per dieci anni la Nazionale francese è stata una seconda famiglia e lì sarà sempre il benvenuto. Arrivato giovane, si è subito affermato come leader in campo, ma anche fuori: la sua opinione era ascoltata e rispettata. Ricordo l’immagine di un giocatore coinvolto verso gli altri e verso il collettivo. In particolare aveva una complicità perfetta con il capitano, Hugo Lloris. Raphael ha giocato un ruolo importante sia ai Mondiali del 2018 che in quelli del 2022. In Nazionale, ma in generale ovunque sia andato, ha sempre lasciato un ricordo da grande professionista. Per questo e tutto il resto voglio ringraziarlo di cuore, gli auguro di essere felice nelle nuove sfide che sceglierà. Magari potrà dedicarsi alla famiglia, che per lui significa molto».