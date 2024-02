La rivelazione di Sport 1: «Zidane tornerebbe alla Juve...»

Il portale Sport 1 ha riportato le dichiarazioni di uno stretto confidente di Zinedine Zidane circa il futuro dell’ex tecnico del Real Madrid

Il portale Sport 1 ha riportato le dichiarazioni di uno stretto confidente di Zinedine Zidane circa il futuro dell’ex tecnico del Real Madrid.

ZIDANE JUVE – «Zidane tornerebbe alla Juve anche a piedi. Tornerebbe in panchina solo per allenare la Nazionale francese, la Juventus o il Bayern Monaco, ma sicuramente non vuole andare in Inghilterra. Zinedine vede il Bayern come il Real Madrid: un’istituzione come un club con un passato enorme e ottime condizioni di lavoro. Entrambi i club hanno molte somiglianze nel modo in cui lavorano. In questo senso, non ha mai scartato la possibilità di allenare il Bayern Monaco».