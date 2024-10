Pallone d’Oro, Rodri: «Oggi è un giorno speciale, la mia dedica è per loro…»

Le parole di Rodri, centrocampista spagnolo del Manchester City, dopo la possibile vittoria del Pallone d’Oro 2024. I dettagli

Rodri ha parlato dal palco della cerimonia dopo la vittoria del Pallone d’Oro 2024.

DEDICA – «È un giorno speciale per me, la mia famiglia e il mio Paese. Per me è una notte incredibile. Voglio ringraziare anche la mia fidanzata Laura, non sarebbe stato lo stesso senza di lei. Non mi dimentico dei miei compagni. Gioco nella migliore squadra del mondo, grazie anche alla Spagna con cui ho vinto l’Europeo. È la vittoria del calcio spagnolo. Dedico il premio a chi non l’ha vinto come Xavi, Iniesta e Casillas».

EMOZIONI – «Ero un centrocampista che doveva migliorare nell’ultimo terzo di campo e negli ultimi anni il mio rendimento è cresciuto. Si può sempre migliorare, in qualsiasi aspetto, e oggi gioco in maniera più moderna. Adesso, se sei un centrocampista, devi avere la qualità dell’attaccante. Sono un ragazzo normale, cerco di essere un leader ogni giorno. Il mio obiettivo è quello di migliorarmi sempre, mi considero un ragazzo normale e voglio essere esempio di successo essendolo. C’è sempre qualche rischio, sto cercando di occuparmi di me stesso in questi mesi non felici e provo a rimanere positivo sul recupero dall’infortunio».

COME FESTEGGERA’ – «Con le persone che erano con me nei momenti difficili. Voglio ringraziare tutte le persone che hanno riconosciuto il mio valore, sono veramente felice per me e per la mia nazione».